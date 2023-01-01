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Haberler Yaşam 2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 15:04

2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?

2023 resmi tatiller takvimi yeni yılın gelişiyle birlikte vatandaşların odağında yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda ve özel sektörde tatil ilan edilen özel günler araştırmalar arasında yerini aldı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan bu tatil günleri; 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var sorularıyla araştırılıyor. Ülkemizde milli öneme sahip günler, dini ve milli bayramlar resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, bu yılki resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte 2023 Resmi tatiller takvimi…

2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?

2023 yılındaki resmi tatiller ve bayramlar araştırma konularının başında geliyor. Bu yıl kutlanacak bayramlar ve gerçekleştirilecek anma günleri, 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var sorusuyla gündeme geliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri ile bayram tatillerinin kaç gün olacağı merak ediliyor. İşte 2023 Resmi tatiller takvimi ile 2023 resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtı!

2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?

2023 Resmi Tatiller Takvimi

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

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2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?

2023 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

2023 yılında Ramazan Bayram tatili 3,5 gün olacak. Ramazan Bayramı 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve 3. günü ise 23 Nisan Pazar günüdür. 20 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı arefesi öğleden sonra yarım gündür.

2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?

2023 Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

2023 Kurban Bayramı tatili 4,5 gün olacak. Kurban Bayramı 1. günü 28 Haziran Çarşamba, 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü ise 1 Temmuz Cumartesi günüdür. 27 Haziran Salı Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.

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