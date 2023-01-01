Haberler Yaşam 2023 Resmi tatiller takvimi: 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 15:04

2023 resmi tatiller takvimi yeni yılın gelişiyle birlikte vatandaşların odağında yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda ve özel sektörde tatil ilan edilen özel günler araştırmalar arasında yerini aldı. Bu yıl gerçekleştirilecek olan bu tatil günleri; 2023 resmi tatiller hangi günler, bu yıl kaç resmi tatil var sorularıyla araştırılıyor. Ülkemizde milli öneme sahip günler, dini ve milli bayramlar resmi tatil ilan edilmiştir. Peki, bu yılki resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte 2023 Resmi tatiller takvimi…