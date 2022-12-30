2023 Yemek ücreti yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Birçok kalemi etkileyecek asgari ücret zammı sonrası çalışanlara verilen yemek parasının ne kadar olacağı merak konusu oldu. 2013 yılında geçerli olacak yemek parası Resmi Gazete aracılığıyla belirlenecek olan taban fiyat üzerinden değerlendirilecek. Bu noktada gözler günlük yemek ücretleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ''2023 Yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak?'' sorusuna yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.