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Haberler Yaşam 2023 Yemek ücreti belli oldu: Bakan Nebati duyurdu! 2023 Günlük yemek parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:36

2023 Yemek ücreti belli oldu: Bakan Nebati duyurdu! 2023 Günlük yemek parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 Yemek ücreti yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Birçok kalemi etkileyecek asgari ücret zammı sonrası çalışanlara verilen yemek parasının ne kadar olacağı merak konusu oldu. 2013 yılında geçerli olacak yemek parası Resmi Gazete aracılığıyla belirlenecek olan taban fiyat üzerinden değerlendirilecek. Bu noktada gözler günlük yemek ücretleri için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. ''2023 Yemek ücreti ne kadar, kaç TL olacak?'' sorusuna yanıt aranırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.

2023 Yemek ücreti belli oldu: Bakan Nebati duyurdu! 2023 Günlük yemek parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 Yemek ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 54,66 zam oranıyla net 8 bin 506 TL olan asgari ücret artışı birçok kalemi etkileyecek. Bu kalemlerden biri de çalışanlara verilen günlük yemek parası tutarı oluyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Bakan Nebati, 2023 yılı için yemek ücretlerini duyurdu. Bu noktada maaşlarının yanı sıra günlük yemek parası alan milyonlarca çalışan, ''2023 Yemek ücreti ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

2023 Yemek ücreti belli oldu: Bakan Nebati duyurdu! 2023 Günlük yemek parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YEMEK PARASI BELLİ OLDU!

Yemek çeki olarak verildiğinde işverenin gider gösterebildiği yemek parası, yeni yılda maaşa dahil olarak ödenebilecek.

2023 yemek parası belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında geçerli olacak günlük yemek ücreti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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2023 Yemek ücreti belli oldu: Bakan Nebati duyurdu! 2023 Günlük yemek parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YEMEK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bakan Nebati, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız Yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz."

2022 yılında 07.07.2022 tarihli 31890 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre 2022 yılı içerisinde gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli 51 TL+ KDV %8 olacak şekilde toplam 55,08 olarak belirlenmişti.

2023 Yemek ücreti belli oldu: Bakan Nebati duyurdu! 2023 Günlük yemek parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

YEMEK KARTLARI YENİ YILDA MARKETTE GEÇECEK Mİ?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yaptığı açıklamada yemek kartlarında değişen bir durumun olmadığını ifade etti.

Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnası olmaması hususunun, 2008 yılında yayınlanan ve yürürlükle olan kanunda değişmediğine dikkat çeken Öner Piyade, 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuatın, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmediğini söyledi.

2023 Yemek ücreti belli oldu: Bakan Nebati duyurdu! 2023 Günlük yemek parası ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
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