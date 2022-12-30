2023 Yemek ücreti açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzde 54,66 zam oranıyla net 8 bin 506 TL olan asgari ücret artışı birçok kalemi etkileyecek. Bu kalemlerden biri de çalışanlara verilen günlük yemek parası tutarı oluyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Bakan Nebati, 2023 yılı için yemek ücretlerini duyurdu. Bu noktada maaşlarının yanı sıra günlük yemek parası alan milyonlarca çalışan, ''2023 Yemek ücreti ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...