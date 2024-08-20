Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
13:46
2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ | E-devlet üniversiteye kayıt nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli?
Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtları gündeme geldi. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa girmeye hak kazanan adaylar dün itibarıyla kayıtlarını yapmaya başladı. 987 bin 388 aday bir yükseköğrenim programına yerleştiği sınavda, üniversite kayıtları elektronik ortamlardan da gerçekleştirilebiliyor. Peki, üniversite kayıtları nereden yapılır, e-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?