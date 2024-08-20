Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 20.08.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:46

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ | E-devlet üniversiteye kayıt nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli?

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıtları gündeme geldi. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa girmeye hak kazanan adaylar dün itibarıyla kayıtlarını yapmaya başladı. 987 bin 388 aday bir yükseköğrenim programına yerleştiği sınavda, üniversite kayıtları elektronik ortamlardan da gerçekleştirilebiliyor. Peki, üniversite kayıtları nereden yapılır, e-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ | E-devlet üniversiteye kayıt nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. Yüzbinlerce öğrencinin üniversiteye kayıt süreci başladı. 19 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlayan kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından ek yerleştirme takvimi açıklanacak. Adayların bire bir ve elektronik ortamdan üniversite kaydı yapabilme imkânı var. Öğrenciler elektronik ortamdan üniversite kayıtlarını yasıl yapabileceklerini arama motorlarında araştırmakta. İşte, 2024-2025 e-devlet üniversite kayıt ekranı ve detaylar…

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ | E-devlet üniversiteye kayıt nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli?

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ | E-devlet üniversiteye kayıt nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kayıt işlemleri kazanılan okula gidilerek bire bir yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de gerçekleşmekte. E-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden "Üniversite e-Kayıt" uygulamasına tıklayarak ya da resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ | E-devlet üniversiteye kayıt nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli?

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi


Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.


Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ | E-devlet üniversiteye kayıt nereden ve nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli?

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf


Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge


Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

SON DAKİKA