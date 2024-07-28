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Haberler Yaşam 2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:19

2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Aile birliği, sağlık ya da can güvenliği mazeretleri ve engellilik hali gibi durumlar için başvuruda bulunacak olan öğretmenler, öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi ve MEB mazeret tayini tarihleri…

2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular, öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak sorusuyla inceleniyor. İl içi ya da iller arası yer değiştirme duyurusu MEB tarafından yayımlanırken akıllarda yer eden soru işaretleri giderildi. İşte 2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi ile MEB mazeret tayini tarihleri.

2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

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2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

Aşama İşlem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Birinci Aşama (Ön Başvuru) Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci 1 Ağustos 2024 7 Ağustos 2024 (Saat 16.00)
İkinci Aşama (Tercih Başvurusu) Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci 10 Ağustos 2024 15 Ağustos 2024 (Saat 16.00)
Atamalar 16 Ağustos 2024 -
Tebligat ve İlişik Kesme 19 Ağustos 2024
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