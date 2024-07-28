2024 Ağustos öğretmen özür grubu atama takvimi: MEB mazeret tayini tarihleri ile öğretmen özür grubu mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.