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Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:52

2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Eylül ayının ilk haftasına kısa bir süre kala hız kazandı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları iher ay belirlenen tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki, Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek ödemeleri, her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerine ödeniyor. Eylül ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

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2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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