Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
15:52
2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri: Aile destek parası ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile destek ödemelerine yönelik araştırmalar Eylül ayının ilk haftasına kısa bir süre kala hız kazandı. 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları iher ay belirlenen tarihlerde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki, Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?