2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?

2024 TEMMUZ FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

31 Temmuz'da gerçekleşen son toplantıda Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemli olduğunu, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini ifade ederek eylül toplantısında faiz indirimlerine başlayacaklarının sinyalini verdi.

Son FOMC toplantısı sonrasında beklentinin çok altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında ise resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Piyasa, resesyon endişesinin etkisiyle Fed'den 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz indirimi beklemeye başladı.