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Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:56

2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantı takvimi piyasaların gündeminde. FED faiz kararı son olarak temmuz ayında açıklanmıştı. Ağustosun ikinci yarsının bitmesine sayılı gün kaldığından gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Ekonomistler, FED'in eylül ayında alacağı faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Peki, 2024 FED Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek, faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?

2024 Eylül FED faiz kararı piyasalarda merak edilmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantı tarihi arama motorlarında sıkça aratılıyor. FED, temmuz ayında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttuğunu kamuoyuna duyurdu. Peki, 2024 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı ne zaman? İşte, konuyla ilişkin detaylar…

2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?

2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası faiz kararı takvimine göre bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı eylül ayında gerçekleşecek. Toplantı 17-18 Eylül 2024 tarihinde yapılacak ve faiz kararı 18 Eylül 2024 21:00 - 22:00 arasında duyurulacak.

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2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası FED Faiz toplantılarının diğer tarihleri şöyle:

6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024

2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?

2024 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?

2024 TEMMUZ FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

31 Temmuz'da gerçekleşen son toplantıda Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemli olduğunu, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini ifade ederek eylül toplantısında faiz indirimlerine başlayacaklarının sinyalini verdi.

Son FOMC toplantısı sonrasında beklentinin çok altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında ise resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Piyasa, resesyon endişesinin etkisiyle Fed'den 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz indirimi beklemeye başladı.

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