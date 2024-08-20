Giriş Tarihi: 20.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
11:56
2024 FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı hangi tarihte, beklentiler ne yönde?
ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantı takvimi piyasaların gündeminde. FED faiz kararı son olarak temmuz ayında açıklanmıştı. Ağustosun ikinci yarsının bitmesine sayılı gün kaldığından gözler ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Ekonomistler, FED'in eylül ayında alacağı faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Peki, 2024 FED Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek, faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?