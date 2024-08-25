Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
15:43
2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru koşulları ne?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları 23 Ağustos Cuma günü kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bununla birlikte polis olmak isteyen vatandaşlar en düşük ve en yüksek polislik puanlarını sorgulamaya başladı. Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekmekte. Peki, 2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru şartları ne?