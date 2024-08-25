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Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:43

2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru koşulları ne?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları 23 Ağustos Cuma günü kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bununla birlikte polis olmak isteyen vatandaşlar en düşük ve en yüksek polislik puanlarını sorgulamaya başladı. Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekmekte. Peki, 2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru şartları ne?

2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru koşulları ne?

Polislik başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) alımlar için hangi puan türü gerektiğini merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarıyla beraber polislik için gereken şartlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru şartları ne? İşte 2024 KPSS polislik ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru koşulları ne?

POLİSLİK KPSS ATAMA PUAN TÜRÜ NEDİR?
Lisans mezunlarının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alabilmesi için KPSS puan şartı aranır. Polislik başvuruları için KPSS P3 puan türü dikkate alınmaktadır. KPSS P3 puanı ile POMEM ve PAEM'e başvuru yapılabilir.

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2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru koşulları ne?

POLİS ALIMI KPSS TABAN PUANI KAÇ?
Polis alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olması gerekiyor.Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde alması gerekmektedir.

2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru koşulları ne?

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

2024 KPSS polislik taban puanı kaç, hangi puan türüyle alım yapıyor, başvuru koşulları ne?

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

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