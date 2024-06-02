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Haberler Yaşam 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 15:38

2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?

LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. 1 milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi Sınavı bugün iki oturumda gerçekleştirildi. Sınav puanlarıyla hedefledikleri okullara yerleşmek isteyen adaylar; 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuyla lise tercih süreci hakkında yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak? İşte detaylar…

2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?

Sınavın tamamlanmasıyla birlikte LGS tercihleri için incelemeler başladı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde lise öğrenimine başlayacak olan adaylar, 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuyla MEB tarafından yayımlanacak lise tercih kılavuzunu beklemeye koyuldu. İşte MEB LGS tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak sorusunun yanıtı.

2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

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2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayımlanacağını duyurdu.

Yani, yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 28 Haziran'da yayımlanacak.

LGS tercih tarihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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