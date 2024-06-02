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2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
15:38
2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?
LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. 1 milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi Sınavı bugün iki oturumda gerçekleştirildi. Sınav puanlarıyla hedefledikleri okullara yerleşmek isteyen adaylar; 2024 LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuyla lise tercih süreci hakkında yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, MEB LGS lise tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak? İşte detaylar…