Giriş Tarihi: 15.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
13:35
2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..
2024'ün son kandili yaklaşırken, Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Bu özel gün, dualarla ve manevi bir atmosferle kutlanacak. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını takip ederek Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki 2024 Diyanet Takvimine göre bu sene Mevşid Kandili ne zaman? İşte, Mevlid Kandili'nin 2024'teki tarihi...