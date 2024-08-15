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Giriş Tarihi: 15.08.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:35

2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..

2024'ün son kandili yaklaşırken, Mevlid Kandili'nin idrak edilmesi için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Bu özel gün, dualarla ve manevi bir atmosferle kutlanacak. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarını takip ederek Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki 2024 Diyanet Takvimine göre bu sene Mevşid Kandili ne zaman? İşte, Mevlid Kandili'nin 2024'teki tarihi...

2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..

Peygamber Efendimiz Hz.Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili için araştırmalar hız kazandı. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili fazileti ve ibadetleri, kandil tarihinden önce araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, bu özel günün tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 2024 yılında Mevlid Kandili ne zaman kutlanacak?

2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

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2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..

2024 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandil günleri tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu.

Her yıl Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu.

Mübarek Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre ise Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.

2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..

MEVLİD NE DEMEK?


Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in (s.a.v) doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

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