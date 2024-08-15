2024 MEVLİD KANDİLİ ne zaman, hangi ay, hangi güne denk geliyor? Diyanet Takvimine göre Mevlid Kandili..

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.