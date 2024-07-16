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Haberler Yaşam 2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT'de SAY-SÖZ-TM bölümleri
Giriş Tarihi: 16.07.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 08:58

2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT'de SAY-SÖZ-TM bölümleri

Son dakika YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar "Sayısal, Sözel ve Eşi Ağırlık bölümleri" araştırmasına başladı. Birçok puan türü ve sıralamadan öğrenci Kabul eden sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri öğrenciler tarafından yakından takip edilmeye başladı. Peki, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık bölümleri hangileri? İşte 2024 YKS tercih kılavuzunda yer alan sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık üniversite bölümleri, taban puanları ve sıralamaları...

2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT’de SAY-SÖZ-TM bölümleri

YKS tercihlerinin başlaması beklenirken milyonlarca aday sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri için araştırmalarına başladı. 3 farklı puan türüne göre adayların başvurabilecekleri bölümler belli oldu. Milyonlarca aday hayallerindeki mesleği yapmak için kendisine uygun tercih listesi oluşturmak istiyor.

2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT’de SAY-SÖZ-TM bölümleri

2024 SAYISAL BÖLÜMLER NELERDİR?

Üniversitelerin Sayısal puan türüyle alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sayısal bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sayısal bölümler;

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2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT’de SAY-SÖZ-TM bölümleri

SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Tıp Taban Puanları SAY 231 449
Diş Hekimliği Taban Puanları SAY 188 344
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları SAY 158 285
Hemşirelik Taban Puanları SAY 146 262
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları SAY 113 252
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 141 244
Mimarlık Taban Puanları SAY 117 208
Makine Mühendisliği Taban Puanları SAY 115 195
Beslenme Ve Diyetetik Taban Puanları SAY 97 191
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları SAY 98 190
Endüstri Mühendisliği Taban Puanları SAY 102 184
İnşaat Mühendisliği Taban Puanları SAY 124 184
Matematik Taban Puanları SAY 103 122
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 86 104
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları SAY 61 96
Eczacılık Taban Puanları SAY 43 88
İç Mimarlık Taban Puanları SAY 38 87
Ebelik Taban Puanları SAY 61 84
Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 38 73
Kimya Taban Puanları SAY 61 68
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları SAY 65 65
Biyoloji Taban Puanları SAY 58 60
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları SAY 32 59
Fizik Taban Puanları SAY 50 58
Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları SAY 23 52
Gıda Mühendisliği Taban Puanları SAY 45 52
Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları SAY 45 52
Odyoloji Taban Puanları SAY 28 51
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları SAY 33 48
Kimya Mühendisliği Taban Puanları SAY 35 46
Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları SAY 22 41
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları SAY 35 40
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları SAY 20 38
Veteriner Taban Puanları SAY 31 37
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları SAY 27 36
Bahçe Bitkileri Taban Puanları SAY 35 35
Bitki Koruma Taban Puanları SAY 32 32
Ergoterapi Taban Puanları SAY 16 31
Tarla Bitkileri Taban Puanları SAY 30 30
Çevre Mühendisliği Taban Puanları SAY 24 27
Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları SAY 12 27
Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 17 26
Pilotaj Taban Puanları SAY 13 26
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 12 25
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları SAY 16 23
Zootekni Taban Puanları SAY 22 23
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 22
İstatistik Taban Puanları SAY 20 22
Biyomühendislik Taban Puanları SAY 18 21
Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları SAY 11

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2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT’de SAY-SÖZ-TM bölümleri
Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları SAY 16 17
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları SAY 15 16
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 16
Harita Mühendisliği Taban Puanları SAY 15 16
İş Sağlığı Ve Güvenliği Taban Puanları SAY 12 16
Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 15 16
Uçak Mühendisliği Taban Puanları SAY 8 16
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Taban Puanları SAY 9 15
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 15
Tekstil Mühendisliği Taban Puanları SAY 14 15
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Taban Puanları SAY 15 15
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 14
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 14
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 8 14
Ortez-Protez Taban Puanları SAY 9 14
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları SAY 7 13
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 13 13
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları SAY 6 13
Maden Mühendisliği Taban Puanları SAY 12 12
Orman Mühendisliği Taban Puanları SAY 12 12
Genetik Ve Biyomühendislik Taban Puanları SAY 6 11
Hemşirelik Yüksekokulu Taban Puanları SAY 4 11
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 11
Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 11 11
Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 10
Kimya Öğretmenliği Taban Puanları SAY 9 9
Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 9
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 9
Aktüerya Bilimleri Taban Puanları SAY 7 8
Elektrik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 8
Fizik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 8 8
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Taban Puanları SAY 8 8
Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları SAY 7 7
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 4 7
Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 7
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 7
Astronomi Ve Uzay Bilimleri Taban Puanları SAY 5 6
Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 6 6
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 6
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 6
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 6
Mühendislik Programları Taban Puanları SAY 2 6
Biyokimya Taban Puanları SAY 4 5
Fizik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 5
İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 5
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 5
Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 5
Adli Bilimler Taban Puanları SAY 2 4
Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 4
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 4
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları SAY 2 4
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 3 4
Endüstri Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 4
Geomatik Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 4
Gerontoloji Taban Puanları SAY 3 4
Güverte Taban Puanları SAY 1 4
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 4
Matematik Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 4
Perfüzyon Taban Puanları SAY 2 4
Yazılım Geliştirme Taban Puanları SAY 2 4
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 3
Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları SAY 1 3
Gıda Teknolojisi Taban Puanları SAY 3 3
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 3
Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 1 3
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları SAY 1 3
Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Tıp Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Biyoenformatik Ve Genetik Taban Puanları SAY 1 2
Enerji Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 2
Fotonik Taban Puanları SAY 2 2
Gemi Ve Yat Tasarımı Taban Puanları SAY 1 2
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 2 2
Makine Ve İmalat Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 2
Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 2
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Süt Teknolojisi Taban Puanları SAY 2 2
Ulaştırma Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 2 2
Astronomi Ve Astrofizik Taban Puanları SAY 1 1
Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması Taban Puanları SAY 1 1
Basım Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları SAY 1 1
Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji Taban Puanları SAY 1 1
Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Deri Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Elektronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Enerji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Havacılık Elektroniği Taban Puanları SAY 1 1
Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
İmalat Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları SAY 1 1
Kimya Ve Süreç Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları SAY 6 13
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları SAY 20 38
Uçak Mühendisliği Taban Puanları SAY 8 16
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Veteriner Taban Puanları SAY 31 37
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Taban Puanları SAY 1 1
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 7
Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Yazılım Geliştirme Taban Puanları SAY 2 4
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları SAY 113 252
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 1
Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 1
Zootekni Taban Puanları SAY 22 23
Çevre Mühendisliği Taban Puanları SAY 24 27
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları SAY 35 40
2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT’de SAY-SÖZ-TM bölümleri

SÖZEL BÖLÜMLER 2024

Üniversitelerin sözel puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sözel bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sözel bölümler;

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 250 360
Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 120 198
İlahiyat Taban Puanları SÖZ 54 197
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları SÖZ 94 185
Tarih Taban Puanları SÖZ 112 183
Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları SÖZ 67 121
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 86 115
İslami İlimler Taban Puanları SÖZ 36 107
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 83 104
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları SÖZ 48 88
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 40 77
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları SÖZ 39 69
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 65 66
Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 28 66
Coğrafya Taban Puanları SÖZ 47 64
Gazetecilik Taban Puanları SÖZ 43 64
Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 43 52
İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları SÖZ 18 37
Yeni Medya Taban Puanları SÖZ 9 26
Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları SÖZ 11 22
Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları SÖZ 18 22
Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 8 21
Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 11 19
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları SÖZ 18 18
Sinema Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 10 16
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları SÖZ 6 15
Film Tasarımı Taban Puanları SÖZ 6 12
Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları SÖZ 4 8
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 8 8
Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
Sanat Yönetimi Taban Puanları SÖZ 3 6
Türk Halkbilimi Taban Puanları SÖZ 6 6
Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 5
Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları SÖZ 2 5
Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları SÖZ 1 4
Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 4 4
Fotoğraf Ve Video Taban Puanları SÖZ 4 4
Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 4
İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 3 4
Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları SÖZ 2 4
Radyo Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 1 4
El Sanatları Taban Puanları SÖZ 2 3
Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Halkla İlişkiler Taban Puanları SÖZ 1 3
İletişim Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 3
Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 1 2
Basın Ve Yayın Taban Puanları SÖZ 2 2
Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 1 2
Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları SÖZ 1 2
İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları SÖZ 2 2
İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları SÖZ 1 2
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları SÖZ 2 2
Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 2 2
Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 1
İletişim Fakültesi Taban Puanları SÖZ 1 1
İslam Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 1
Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Sümeroloji Taban Puanları SÖZ 1 1
Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Türkoloji Taban Puanları SÖZ 1 1
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