2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT’de SAY-SÖZ-TM bölümleri

|Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|250
|360
|Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|120
|198
|İlahiyat Taban Puanları
|SÖZ
|54
|197
|Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|94
|185
|Tarih Taban Puanları
|SÖZ
|112
|183
|Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları
|SÖZ
|67
|121
|Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|86
|115
|İslami İlimler Taban Puanları
|SÖZ
|36
|107
|Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|83
|104
|Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|48
|88
|Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|40
|77
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları
|SÖZ
|39
|69
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|65
|66
|Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|28
|66
|Coğrafya Taban Puanları
|SÖZ
|47
|64
|Gazetecilik Taban Puanları
|SÖZ
|43
|64
|Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|43
|52
|İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|18
|37
|Yeni Medya Taban Puanları
|SÖZ
|9
|26
|Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları
|SÖZ
|11
|22
|Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|18
|22
|Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|8
|21
|Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|11
|19
|Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları
|SÖZ
|18
|18
|Sinema Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|10
|16
|İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|15
|Film Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|6
|12
|Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|8
|Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|8
|8
|Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Tarih Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|Sanat Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|3
|6
|Türk Halkbilimi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|6
|Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Fotoğraf Ve Video Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|3
|4
|Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|Radyo Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|El Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|2
|3
|Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Halkla İlişkiler Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|İletişim Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Basın Ve Yayın Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İletişim Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İslam Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Sümeroloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Türkoloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1