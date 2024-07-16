2024 SAYISAL, SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI || YÖK Atlas ile YKS AYT ve TYT’de SAY-SÖZ-TM bölümleri

YKS tercihlerinin başlaması beklenirken milyonlarca aday sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümleri için araştırmalarına başladı. 3 farklı puan türüne göre adayların başvurabilecekleri bölümler belli oldu. Milyonlarca aday hayallerindeki mesleği yapmak için kendisine uygun tercih listesi oluşturmak istiyor.