Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
16:39
2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?
Binlerce öğretmen adayının sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştı. Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurulacak. Peki 20 bin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçlarını nereden görüntüleyebilir?