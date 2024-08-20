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Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:39

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?

Binlerce öğretmen adayının sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştı. Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurulacak. Peki 20 bin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçlarını nereden görüntüleyebilir?

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?

20 bin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor! Binlerce öğretmen adayı e-devlet üzerinden açıklanacak sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözlerini MEB'e çevirdi. Öğretmen adayları sonuçlarla ilgili detayları arama motorları üzerinden araştırmaya devam etmekte. 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuç ekranını nasıl görüntüleyebilir? İşte, konuya ilişkin detaylar…

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

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2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?

2023 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?
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