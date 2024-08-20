2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hangi tarihte ve nereden açıklanacak?

20 bin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor! Binlerce öğretmen adayı e-devlet üzerinden açıklanacak sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözlerini MEB'e çevirdi. Öğretmen adayları sonuçlarla ilgili detayları arama motorları üzerinden araştırmaya devam etmekte. 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar sonuç ekranını nasıl görüntüleyebilir? İşte, konuya ilişkin detaylar…