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2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
21:05
2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ödeme günleri hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı Temmuz zammı ile evde bakım aylığı zamlandı. Durum böyle olunca "Engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları için araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine devlet desteği ödeniyor. Peki, Temmuz zammı sonrası engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte yanıtı…