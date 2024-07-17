2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

Emekli ve memur zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ile sadece memur ve emekli maaşlarını değil sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Bu noktada engelli maaşının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz engelli maaş zammı ve evde bakım maaşı ödemeleri yatan iller listesi sorgulama ekranı...