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Haberler Yaşam 2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 21:05 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 21:05

2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ödeme günleri hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı Temmuz zammı ile evde bakım aylığı zamlandı. Durum böyle olunca "Engelli aylığı ne kadar oldu, kaç TL?" soruları için araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine devlet desteği ödeniyor. Peki, Temmuz zammı sonrası engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

Emekli ve memur zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ile sadece memur ve emekli maaşlarını değil sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Bu noktada engelli maaşının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, engelli maaşı ne kadar oldu, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, 2024 Temmuz engelli maaş zammı ve evde bakım maaşı ödemeleri yatan iller listesi sorgulama ekranı...

2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı olarak da bilinen engelli aylığı Temmuz zammı sonrası 7.608 TL'den 9 bin 77 TL'ye çıkarıldı.

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2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım aylığı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Zamlı ödemeler ise Ağustos ayında hak sahiplerinin hesabında olacak.

2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI
Bakım maaşı bağlanması için gerekli şartlar şöyle:

1. Engelli Sağlık Kurulu Raporu'nda "Ağır Engelli" olduğunu belgelendirmesi gerekir.
2. Eve giren gelirin kişi sayısına bölündükten sonra, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.
3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalı.

2024 TEMMUZ ENGELLİ MAAŞI ZAMMI NETLEŞTİ! || Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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