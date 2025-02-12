2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı

Türkiye'nin 2024 nüfusu belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. TÜİK verilerinde; en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçelere de yer verildi. Listenin ilk sırasında İstanbul'un o ilçesi yer aldı, nüfusu 57 şehri geride bıraktı. İşte Türkiye'nin 2024 nüfusu ve en kalabalık ilçeler ilçesi...