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2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:57
2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Nüfus artış hızında artış gözlemlenirken, 40 ilde nüfusun azalması dikkat çekti. Öte yandan TÜİK verileri ile birlikte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler de belli oldu. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İl il Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte detaylar...