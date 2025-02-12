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Haberler Yaşam 2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı
Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:57

2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerine göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı. Nüfus artış hızında artış gözlemlenirken, 40 ilde nüfusun azalması dikkat çekti. Öte yandan TÜİK verileri ile birlikte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler de belli oldu. Peki Türkiye'nin en kalabalık ilçesi hangisi? İl il Türkiye'nin nüfusu kaç? İşte detaylar...

2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı

Türkiye'nin 2024 nüfusu belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. TÜİK verilerinde; en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçelere de yer verildi. Listenin ilk sırasında İstanbul'un o ilçesi yer aldı, nüfusu 57 şehri geride bıraktı. İşte Türkiye'nin 2024 nüfusu ve en kalabalık ilçeler ilçesi...

2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı

İlçenin geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

Esenyurt'u 947 bin 330 nüfuslu Çankaya takip ediyor.

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2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1678 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1996 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 2 bin 34 kişiyle Yalıhüyük'ü izledi.

2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı

EN KALABALIK İLÇELER LİSTESİ

Esenyurt 988.369

2024 Türkiye nüfusu belli oldu! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler 2024 listesi: O ilçe 57 ili geride bıraktı

Çankaya 947.330

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