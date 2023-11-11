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Haberler Yaşam 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?
Giriş Tarihi: 11.11.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 15:37

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu! Milli Piyango İdaresi'nin bu açıklaması ışığında 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL gibi sorular da yanıt buldu. Yılbaşına birkaç hafta kala büyük ikramiyeyi kazanmak için gün sayan vatandaşlar tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları için araştırmalara başladı. İşte 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatları.

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2023 akşamı gerçekleştirilecek. Çekiliş için biletlerin satışa sunulmasını bekleyen vatandaşlar 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar sorusuyla bu yılki biletlerin fiyatları hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kaç milyon TL, ne kadar gibi sorular da yanıt ararken Milli Piyango İdaresi güncel rakamları duyurdu. İşte 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları!

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satılacak.

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2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

31 Aralık 2023 Milli Piyango Özel Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

₺400.000.000

₺400.000.000*

2

₺40.000.000

₺80.000.000

10

₺4.000.000

₺40.000.000

20

₺1.000.000

₺20.000.000

30

₺750.000

₺22.500.000

10

₺10.000

₺100.000

80

₺75.000

₺6.000.000

100

₺30.000

₺3.000.000

170

₺15.000

₺2.550.000

800

₺8.000

₺6.400.000

6.000

₺5.000

₺30.000.000

40.000

₺3.000

₺120.000.000

200.000

₺1.200

₺240.000.000

700.000

₺800

₺560.000.000

2.000.000

₺400

₺800.000.000

63 Teselli İkramiyesi

₺400.000

₺25.200.000

Toplam: 2.947.276

Toplam: ₺2.355.650.000
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