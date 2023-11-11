Haberler Yaşam 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

Giriş Tarihi: 11.11.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 15:37

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu! Milli Piyango İdaresi'nin bu açıklaması ışığında 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL gibi sorular da yanıt buldu. Yılbaşına birkaç hafta kala büyük ikramiyeyi kazanmak için gün sayan vatandaşlar tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları için araştırmalara başladı. İşte 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatları.