2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları açıklandı! 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL?

2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu! Milli Piyango İdaresi'nin bu açıklaması ışığında 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, büyük ikramiye kaç milyon TL gibi sorular da yanıt buldu. Yılbaşına birkaç hafta kala büyük ikramiyeyi kazanmak için gün sayan vatandaşlar tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları için araştırmalara başladı. İşte 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatları.
31 Aralık 2023 Milli Piyango Özel Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
₺400.000.000
|
₺400.000.000*
|
2
|
₺40.000.000
|
₺80.000.000
|
10
|
₺4.000.000
|
₺40.000.000
|
20
|
₺1.000.000
|
₺20.000.000
|
30
|
₺750.000
|
₺22.500.000
|
10
|
₺10.000
|
₺100.000
|
80
|
₺75.000
|
₺6.000.000
|
100
|
₺30.000
|
₺3.000.000
|
170
|
₺15.000
|
₺2.550.000
|
800
|
₺8.000
|
₺6.400.000
|
6.000
|
₺5.000
|
₺30.000.000
|
40.000
|
₺3.000
|
₺120.000.000
|
200.000
|
₺1.200
|
₺240.000.000
|
700.000
|
₺800
|
₺560.000.000
|
2.000.000
|
₺400
|
₺800.000.000
|
63 Teselli İkramiyesi
|
₺400.000
|
₺25.200.000
|
Toplam: 2.947.276
|
|
Toplam: ₺2.355.650.000