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Haberler Yaşam 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 01:20

2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sonrasında gündeme geldi. Üniversite hayali kuran adaylar şimdiden heyecanla tercih süreci için araştırmalara koyuldu. YKS sonuçları 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!

YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda gerçekleşecek. YKS sınav sonucunun açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması ön görülüyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? İşte, 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri!

2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl temmuz ayının ilk haftası itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

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2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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