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2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
01:20
2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 2024 ÖSYM YKS üniversite tercih tarihleri gündemde!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sonrasında gündeme geldi. Üniversite hayali kuran adaylar şimdiden heyecanla tercih süreci için araştırmalara koyuldu. YKS sonuçları 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?