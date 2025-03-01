Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 16:07

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken geri sayım başladı! İlk oruç 1 Mart'ta tutulacak, bayram ise Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanacak. Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününe denk gelen bu özel zaman, paylaşım ve sevinç günleri olarak kabul edilir. Arife günü Ramazan'ın son günü olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? T 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi…

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. 2025 yılında Ramazan, 1 Mart'ta başlayacak ve ilk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak? İşte Kurban ve Ramazan Bayramı tarihleri...

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?

RAMAZAN BAYRAM NE ZAMAN?
Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu sene Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için bayram tatilinin uzatılması beklenmiyor. Ramazan Bayramı toplam 3 gün olduğu için bayram tatili de 3 gün sürecek.

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe