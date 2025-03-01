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2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
16:07
2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?
2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken geri sayım başladı! İlk oruç 1 Mart'ta tutulacak, bayram ise Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanacak. Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç gününe denk gelen bu özel zaman, paylaşım ve sevinç günleri olarak kabul edilir. Arife günü Ramazan'ın son günü olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? T 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ve tatil süresi…