2025 BAYRAM TARİHLERİ: Diyanet takvimiyle bu sene Ramazan ve Kurban Bayramları ne zaman, hangi tarihte?

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. 2025 yılında Ramazan, 1 Mart'ta başlayacak ve ilk oruç 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak? İşte Kurban ve Ramazan Bayramı tarihleri...