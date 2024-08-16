2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Adaylar, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabilirler. 2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlar kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yenilenmeyecek. Peki 2025 Hac yeni kayıt ve kayıt yenime tarihi ne zaman başlayacak; kayıtlar nereden ve nasıl yapılır, kayıt ücretleri ne kadar? İşte hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair ayrıntılar...