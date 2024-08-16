Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:12
2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?
Diyanet, 2025 yılı için hac ön kayıt ve kayıt yenileme takvimi ile hac fiyatlarını açıkladı. Geçen yıl hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan veya sırası geldiği halde hacca gidemeyecek halde olanlar, kayıt yenileme işlemi yapacak. İlk kez başvuru yapacak olanlar ise ön kayıt ücreti ödeyecekler. Adaylar, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabilirler. Diyanet tarafından duyurulan 2025 yılı hac kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman, hac ücreti ne kadar? İşte hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair ayrıntılar...