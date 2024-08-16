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Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:12

2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?

Diyanet, 2025 yılı için hac ön kayıt ve kayıt yenileme takvimi ile hac fiyatlarını açıkladı. Geçen yıl hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan veya sırası geldiği halde hacca gidemeyecek halde olanlar, kayıt yenileme işlemi yapacak. İlk kez başvuru yapacak olanlar ise ön kayıt ücreti ödeyecekler. Adaylar, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabilirler. Diyanet tarafından duyurulan 2025 yılı hac kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman, hac ücreti ne kadar? İşte hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair ayrıntılar...

2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Adaylar, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabilirler. 2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlar kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yenilenmeyecek. Peki 2025 Hac yeni kayıt ve kayıt yenime tarihi ne zaman başlayacak; kayıtlar nereden ve nasıl yapılır, kayıt ücretleri ne kadar? İşte hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair ayrıntılar...

2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?

HAC ÖN KAYIT- KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2024?
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

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2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlar kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak yenilemeyecek. Bahsi geçen vatandaşlar, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?

2025 HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat edecek vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracaklar 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME EKRANI

2025 Hac Kayıtları Ne Zaman Başlayacak? Hac ön kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücretler nereye yatırılacak?

HAC FİYATLARI NE KADAR?


Hacca gidecekler için fiyatlar; 2-3-4 kişilik odalara göre değiştiği gibi servisli ve yürüme mesafesi de fiyatlarda etkiliyor. Hac fiyatları 5150 ile 9150 TL arasında değişiyor.

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