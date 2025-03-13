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Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü'l Acüz (Kocakarı soğuğu) için geri sayım!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
08:55
Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü'l Acüz (Kocakarı soğuğu) için geri sayım!
Berdü'l Acüz, Türk halk kültüründe kocakarı soğukları olarak bilinen ve ilkbahar mevsiminde görülen soğuk havalara verilen bir isimdir. Bu soğuklar, özellikle Mart ayında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle ortaya çıkar. Peki; 2025 Kocakarı Soğukları ne zaman, hangi tarihlerde etkili olacak?