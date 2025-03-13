Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü'l Acüz (Kocakarı soğuğu) için geri sayım!

BERDÜL-ACÜZ NE DEMEK?

Berdü'l Acüz, halk arasında "Kocakarı Soğukları" veya "Kocakarı Baharı" gibi isimlerle de anılır. Bu terim, soğuk havaların genellikle yaşlı kadınların (kocakarıların) havaya dair duyduğu eski bilgileri ve gözlemleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle halk arasında, bu dönemde soğukların nasıl aniden bastırabileceği konusunda eski zamanlardan gelen bir inanç ve deneyim söz konusu olur.