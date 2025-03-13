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Haberler Yaşam Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü'l Acüz (Kocakarı soğuğu) için geri sayım!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:55

Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü'l Acüz (Kocakarı soğuğu) için geri sayım!

Berdü'l Acüz, Türk halk kültüründe kocakarı soğukları olarak bilinen ve ilkbahar mevsiminde görülen soğuk havalara verilen bir isimdir. Bu soğuklar, özellikle Mart ayında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle ortaya çıkar. Peki; 2025 Kocakarı Soğukları ne zaman, hangi tarihlerde etkili olacak?

Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü’l Acüz Kocakarı soğuğu için geri sayım!

Kocakarı Soğukları (veya Berdü'l Acüz), Mart ayı civarında meydana gelen, havaların ani bir şekilde soğuduğu bir dönemdir. Bu soğuklar, üçüncü cemrenin düşmesinin hemen ardından ortaya çıkar ve genellikle Mart ayının ortasında veya sonlarına doğru yaşanır. Peki; 2025 berdül acüz mart ayının kaçında, ne zaman? Kocakarı soğuğu nedir?

Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü’l Acüz Kocakarı soğuğu için geri sayım!

BERDÜL-ACÜZ NE DEMEK?
Berdü'l Acüz, halk arasında "Kocakarı Soğukları" veya "Kocakarı Baharı" gibi isimlerle de anılır. Bu terim, soğuk havaların genellikle yaşlı kadınların (kocakarıların) havaya dair duyduğu eski bilgileri ve gözlemleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle halk arasında, bu dönemde soğukların nasıl aniden bastırabileceği konusunda eski zamanlardan gelen bir inanç ve deneyim söz konusu olur.

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Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü’l Acüz Kocakarı soğuğu için geri sayım!

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN 2025?
Kocakarı Soğukları Mart ayı içerisinde genellikle 11-17 Mart arasındaki günlerde görülür. Bu soğuklar, Türkiye'de halk arasında daha çok "kocakarı soğukları" adıyla anılır.

11-17 Mart tarihleri arasında sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üzerinde seyredeceği beklendiğinden bu yıl bir hafta gecikmeli olarak Kocakarı soğuklarının gerçekleşmesi bekleniyor.

19-22 Mart tarihleri arasında ülkemizde Kocakarı soğukları yaşanabilir.

Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü’l Acüz Kocakarı soğuğu için geri sayım!

EYYAM-I HUSUM NE DEMEK?
Halk arasında Kocakarı soğukları olarak bilinen Berdül-Acüz'ün diğer adı da eyyam-ı husum'dur. Husûm, "kesintisiz" ya da "kökünü kazıyan" veya akkor demir gibi "dağlayan" anlamlarına gelir. Günle gecenin eşitlendiği sekiz güne buna ithafen eyyam-ı husûm deniyor.

Kocakarı Soğukları ne zaman etkili olacak? 2025 Berdü’l Acüz Kocakarı soğuğu için geri sayım!