Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
16:38
2025 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvime göre, Kurban Bayramı'nın tarihi netleşti. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, yeni yılda tatil planları yapacak vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmakta. Hem dini görevlerini yerine getirmek hem de tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyenler, bu yılki bayramın ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay, bayram kaç gün sürecek?