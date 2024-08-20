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Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:38

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvime göre, Kurban Bayramı'nın tarihi netleşti. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, yeni yılda tatil planları yapacak vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle araştırılmakta. Hem dini görevlerini yerine getirmek hem de tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyenler, bu yılki bayramın ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay, bayram kaç gün sürecek?

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı'nın 2025'te ne zaman kutlanacağı, önümüzdeki yılın planlamalarını yapanlar için önemini korumakta. Kurban Bayramı tatili, şimdiden yeni yıl takvimini merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nın önümüzdeki yıl kaç gün olacağı ve bayram takvimi belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün?

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlamıştı. 4 gün süren bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kutlandı. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi netleşti ve bu bilgi tatil planlarını yapacaklar için önemli bir kılavuz olacak.

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2025 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı açıklanan Diyanet Takvimine göre 2025 yılında haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 tarihine denk geliyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı günleri şöyle:


6 Haziran 2025 Cuma - Kurban Bayramı 1. gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?
Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (el-Hac, 22/28), "Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (el-Hac, 22/34).

2025 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi’ne göre 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, kaç gün sürecek?

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

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