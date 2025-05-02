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Haberler Yaşam 2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 11:35

2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?

Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı öncesinde ise, '2025 kurbanlık fiyatları ve kurban kesim bedelleri' ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları ile kurban kesim ücretleri netleşmeye başladı. Peki, Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL? İşte 2025 kurbanlık fiyatları ve kesim bedeli

2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran'da idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, 2025 kurbanlık fiyatları araştırmalarına başladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli kısa süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Peki, bu yıl dana, koç, koyun, inek, tosun gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları ile kesim ücretleri ne kadar? İşte 2025 kurbanlık fiyatları ve kesim bedeli

2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?

2025 KURBAN FİYATLARI

2025 yılı için kurbanlık fiyatları, canlı hayvanın kilosuna göre belirleniyor. Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı 2025 fiyatlarına göre, büyükbaş tosun fiyatları 275-280 TL arasında değişiklik göstermektedir.

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2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?

KURBANLIK KİLO (KG) FİYATLARI NE KADAR?

Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 alım fiyatlarına göre;

Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL,

Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL,

Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL,

Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL.

Bu doğrultuda 2025 yılında olması beklenen büyükbaş kurban fiyatları:

Dana: 100.000 TL - 140.000 TL

Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve: 90.000 TL - 130.000 TL

2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?

2025 yılında olması beklenen küçükbaş kurban fiyatları ise şu şekilde:

Koyun: 8.000 TL - 16.000 TL

Koç: 12.000 TL - 20.000 TL

Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL

Ancak bu rakamlar öngörü niteliğinde olup bayram tarihi yakınlaştıkça netlik kazanacaktır. Ayrıca satış fiyatları illere göre farklılık göstermektedir.

2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Bu rakam geçtiğimiz yıl yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmişti.