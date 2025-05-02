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2025 KURBANLIK FİYATLARI VE KESİM BEDELİ: Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
11:35
Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı öncesinde ise, '2025 kurbanlık fiyatları ve kurban kesim bedelleri' ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları ile kurban kesim ücretleri netleşmeye başladı. Peki, Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan kaç TL? İşte 2025 kurbanlık fiyatları ve kesim bedeli