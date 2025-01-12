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2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
11:08
2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu
TC Candler, her yıl Dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralaması yapıyor. Yeni yıla ait listede yayınlanırken, sıralamanın ilk sırasını Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet aldı. Öte yandan birçok Türk oyuncu da listede yer aldı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi 2025