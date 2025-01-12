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Haberler Yaşam 2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:08

2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu

TC Candler, her yıl Dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralaması yapıyor. Yeni yıla ait listede yayınlanırken, sıralamanın ilk sırasını Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet aldı. Öte yandan birçok Türk oyuncu da listede yer aldı. İşte dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi 2025

2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu

ABD merkezli bir araştırma şirketi olan TC Candler, 'Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği listesi'ni hazırladı. Sıralamada birbirinden ünlü isim yer alırken, listenin tepesine Amerikalı-Fransız oyuncu Timothée Chalamet yerleşti. İşte Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması

2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu

TC Candler 2024 yılı için özel olarak hazırladığı listede pek çok yeni isme yer verdi. Listenin ilk sırasını ise 28 yaşındaki Timothee Chalamet aldı.

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2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu

İşte TC Candler'in listesinde yer alan Türk isimler ve sıralamanın tamamı...

2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu

Oyuncu Mert Ramazan Demir listede 83. sırada yer aldı.

2025 Listesini Türkler altüst etti! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği sıralaması belli oldu

Oyuncu Onur Tuna, listede 80. sıraya yerleşti.

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