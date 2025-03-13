2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Mayıs ayında askere gidecekler için Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerini duyurdu. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sevk edildikleri askerlik şubesi, eğitim merkezi, hizmet türü, sevk ve teslim tarihleri ile yol ve iaşe bedelini öğrenebilecek. Adaylar kontrollerine başladı. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…