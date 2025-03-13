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2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
10:37
2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Mayıs celbinde askere gidecek yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. 2025 Mayıs dönemi için silahaltına alınmak isteyen er adayları, 28 Şubat'a kadar yoklama ve tercih işlemlerini tamamladı. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra sevk tarihleri, 10 gün öncesinden askerlik şubelerinden veya internetten alınabilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? İşte MSB'nin duyurduğu tarih…