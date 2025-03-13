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Haberler Yaşam 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:37

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Mayıs celbinde askere gidecek yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. 2025 Mayıs dönemi için silahaltına alınmak isteyen er adayları, 28 Şubat'a kadar yoklama ve tercih işlemlerini tamamladı. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra sevk tarihleri, 10 gün öncesinden askerlik şubelerinden veya internetten alınabilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? İşte MSB'nin duyurduğu tarih…

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Mayıs ayında askere gidecekler için Milli Savunma Bakanlığı sevk tarihlerini duyurdu. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sevk edildikleri askerlik şubesi, eğitim merkezi, hizmet türü, sevk ve teslim tarihleri ile yol ve iaşe bedelini öğrenebilecek. Adaylar kontrollerine başladı. Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

MAYIS 2025 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı bilgisi yer aldı.

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2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Mayıs 2025

Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri duyurusu: MSB tarihi açıkladı! Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.
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