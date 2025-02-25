Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 RAMAZAN'A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:13

2025 RAMAZAN'A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Bereketin, paylaşımın ve manevi huzurun simgesi olan bu özel ayda, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmek için hazırlık yapıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, "Ramazan hangi tarihte başlıyor?" sorusu merak konusu oldu. İlk sahur ve iftar için heyecan artarken, vatandaşlar takvimleri kontrol etmeye başladı. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi gün başlıyor, kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN’A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri

2025 Ramazan ayının başlangıcı yaklaştıkça, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi dini günler takvimini duyurdu. On bir ayın sultanının gelişi için geri sayım sürüyor. Manevi birlik ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan'da ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, ilk sahur ve iftar için sabırsızlanıyor. İşte Diyanet'in açıkladığı 2025 Ramazan ayı takvimi ve detaylar…

2025 RAMAZAN’A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamışına 25 Şubat itibarıyla 4 gün kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 RAMAZAN’A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.

2025 RAMAZAN’A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

2025 RAMAZAN’A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?
Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

SON DAKİKA