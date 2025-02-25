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2025 RAMAZAN'A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:13
2025 RAMAZAN'A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Bereketin, paylaşımın ve manevi huzurun simgesi olan bu özel ayda, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmek için hazırlık yapıyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, "Ramazan hangi tarihte başlıyor?" sorusu merak konusu oldu. İlk sahur ve iftar için heyecan artarken, vatandaşlar takvimleri kontrol etmeye başladı. Peki, 2025 Ramazan ayı hangi gün başlıyor, kaç gün kaldı?