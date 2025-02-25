2025 RAMAZAN’A KAÇ GÜN VAR? Oruç ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün yapılacak? Diyanet takvimiyle Ramazan ayı tarihleri

2025 Ramazan ayının başlangıcı yaklaştıkça, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi dini günler takvimini duyurdu. On bir ayın sultanının gelişi için geri sayım sürüyor. Manevi birlik ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan'da ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, ilk sahur ve iftar için sabırsızlanıyor. İşte Diyanet'in açıkladığı 2025 Ramazan ayı takvimi ve detaylar…