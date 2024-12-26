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Haberler Yaşam 2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:47

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar 2025'in resmi tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Yeni yıl ile birlikte hangi günlerin tatil olacağı ve resmi bayramların hangi günlere denk geldiği büyük bir merak konusu. Hem milli bayramlar hem de dini bayramlar, çalışanlar ve tatil planı yapmayı düşünenler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 2025'te hangi günler tatil olacak, resmi bayramlar ne zaman? İşte 2025 yılına ait tatil takvimi…

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 yılı için geri sayım heyecanın başladığı günlerde yeni yılda milli ve dini bayram günleri, tatil planlarını yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi özel ve resmi günlerin hangi tarihe denk geldiği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni yılda kaç gün tatil olacak? İşte, 2025 resmi tatiller ve günler takvimi...

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

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2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.

Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?
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