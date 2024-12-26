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2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
11:47
2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?
2025 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar 2025'in resmi tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Yeni yıl ile birlikte hangi günlerin tatil olacağı ve resmi bayramların hangi günlere denk geldiği büyük bir merak konusu. Hem milli bayramlar hem de dini bayramlar, çalışanlar ve tatil planı yapmayı düşünenler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 2025'te hangi günler tatil olacak, resmi bayramlar ne zaman? İşte 2025 yılına ait tatil takvimi…