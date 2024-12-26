2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ: Yeni yılda resmi tatiller ve resmi günler ne zaman, kaç gün tatil olacak?

2025 yılı için geri sayım heyecanın başladığı günlerde yeni yılda milli ve dini bayram günleri, tatil planlarını yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, yılbaşı, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi özel ve resmi günlerin hangi tarihe denk geldiği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni yılda kaç gün tatil olacak? İşte, 2025 resmi tatiller ve günler takvimi...