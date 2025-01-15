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2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
15:23
2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve oturum tarihlerini duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan sınav için detaylar belli oldu. Milyonlarca üniversite adayı, belirlenen tarihlere göre çalışmalarını planlayacak. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, üniversite sınavı ne zaman? İşte, ÖSYM takvimi ile TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri...