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Haberler Yaşam 2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:23

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımlayarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve oturum tarihlerini duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan sınav için detaylar belli oldu. Milyonlarca üniversite adayı, belirlenen tarihlere göre çalışmalarını planlayacak. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, üniversite sınavı ne zaman? İşte, ÖSYM takvimi ile TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri...

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?

Üniversiteye hazırlık süreci devam ederken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine dair bilgileri açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan bu önemli sınav, üniversiteye girişte kritik bir rol oynuyor. Peki, 2025 YKS ne zaman, TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025 YKS başvuru tarihi ve tüm detaylar...

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?

YKS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS 2025 başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

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2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?

YKS 2025 NE ZAMAN?
Üniversite sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 22 Haziran 2025

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?

YKS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2024 sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?
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