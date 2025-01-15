2025 YKS SINAV BAŞVURU TARİHLERİ: Üniversite sınavı ne zaman? YKS, TYT, YDT, AYT 2025 sınavları hangi tarihte?

Üniversiteye hazırlık süreci devam ederken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru, sınav ve sonuç tarihlerine dair bilgileri açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan bu önemli sınav, üniversiteye girişte kritik bir rol oynuyor. Peki, 2025 YKS ne zaman, TYT, AYT ve YDT oturumları hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2025 YKS başvuru tarihi ve tüm detaylar...