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2026 ALES-2 başvuruları başlıyor! ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 06:39
2026 ALES-2 başvuruları başlıyor! ALES sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/2 başvuru tarihleri ve sınav takvimi, yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Güncellenen ÖSYM takvimiyle birlikte ALES/2 başvuru günleri ve değişen sınav tarihi netleşti. Peki, yaz dönemi ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti kaç TL oldu?