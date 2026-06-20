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Haberler Yaşam 2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi (AYT) soru sayısı ve sınav süresi
Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 09:37

2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi (AYT) soru sayısı ve sınav süresi

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS maratonunda büyük gün geldi çattı. Bugün tamamlanacak olan ilk oturumun ardından gözler, pazar günü düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi oturumuna çevrildi. Peki, AYT saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzuna göre kritik AYT sınav süresi kaç dakika ve adaylara kaç soru yöneltilecek? İşte, hedeflediği lisans programına yerleşmek isteyen öğrencilerin bilmesi gereken tüm güncel detaylar...

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2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi AYT soru sayısı ve sınav süresi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında pazar sabahı gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için geri sayım hızlandı. Adayların lise müfredatındaki alan bilgilerini ölçen bu önemli sınav, tercih döneminde yerleştirme puanını yüzde 60 oranında etkileyecek. Sınav binalarında kimlik ve belge kontrolü yaptıracak öğrencilerin, kapıların kapanacağı saate dikkat ederek hareket etmeleri büyük önem taşıyor.

2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi AYT soru sayısı ve sınav süresi

AYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

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2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi AYT soru sayısı ve sınav süresi

Sınavın toplam süresi göz önüne alındığında, pazar sabahı başlayacak olan bu zorlu oturum saat 13.15 itibarıyla resmen sona erecek.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

Sınav günlerinin en çok konuşulan ve mağduriyet yaratan konusu olan "15 dakika kuralı", bu yıl da sıkı bir şekilde uygulanıyor. ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, AYT oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.

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2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi AYT soru sayısı ve sınav süresi

2026 AYT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Adayların lisans programlarına yerleşebilmek adına yarışacağı Alan Yeterlilik Testi'nde zaman yönetimi, en az bilgi kadar kritik bir rol oynuyor. ÖSYM, bu oturumda öğrencilerin derinlemesine bilgi analizi yapabilmesi için oldukça esnek bir süre tanımaktadır.

Pazar günü uygulanacak olan AYT oturumunda adaylara toplam 180 dakika (3 saat) süre verilecektir. İlk oturum olan TYT'ye kıyasla soru başına düşen sürenin daha fazla olması, öğrencilerin formülleri hatırlaması ve metinleri dikkatlice analiz etmesi için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi AYT soru sayısı ve sınav süresi

AYT SORU SAYISI VE DERS DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Üniversite hayali kuran adayların karşısına AYT'de toplam 160 soru çıkacaktır. Ancak adaylar, sadece kendi puan türlerini (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel) ilgilendiren testleri çözmekten sorumludur. Sınav kitapçığında yer alan 4 ana test grubu ve soru sayıları şu şekildedir:

Matematik: 40 Soru

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1: 40 Soru (Edebiyat 24, Tarih-1 10, Coğrafya-1 6)

Sosyal Bilimler 2: 40 Soru (Tarih-2 11, Coğrafya-2 11, Felsefe Grubu 12, Din Kültürü 6)

Fen Bilimleri: 40 Soru (Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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