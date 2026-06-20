2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi (AYT) soru sayısı ve sınav süresi

2026 AYT SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Adayların lisans programlarına yerleşebilmek adına yarışacağı Alan Yeterlilik Testi'nde zaman yönetimi, en az bilgi kadar kritik bir rol oynuyor. ÖSYM, bu oturumda öğrencilerin derinlemesine bilgi analizi yapabilmesi için oldukça esnek bir süre tanımaktadır.

Pazar günü uygulanacak olan AYT oturumunda adaylara toplam 180 dakika (3 saat) süre verilecektir. İlk oturum olan TYT'ye kıyasla soru başına düşen sürenin daha fazla olması, öğrencilerin formülleri hatırlaması ve metinleri dikkatlice analiz etmesi için büyük bir avantaj sağlamaktadır.