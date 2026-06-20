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2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi (AYT) soru sayısı ve sınav süresi
Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 09:37
2026 AYT saat kaçta başlıyor, kaç dakika? ÖSYM Alan Yeterlilik Testi (AYT) soru sayısı ve sınav süresi
Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS maratonunda büyük gün geldi çattı. Bugün tamamlanacak olan ilk oturumun ardından gözler, pazar günü düzenlenecek olan Alan Yeterlilik Testi oturumuna çevrildi. Peki, AYT saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor? ÖSYM kılavuzuna göre kritik AYT sınav süresi kaç dakika ve adaylara kaç soru yöneltilecek? İşte, hedeflediği lisans programına yerleşmek isteyen öğrencilerin bilmesi gereken tüm güncel detaylar...