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Haberler Yaşam 2026 BABALAR GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:42

2026 BABALAR GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, fedakar babalarına en anlamlı sürprizleri hazırlamak için takvim araştırmalarına hız verdi. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak? Arama motorlarında üst sıralarda yer alan bu kritik sorunun yanıtı, planlarını son güne bırakmak istemeyenler için netleşti.

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2026 BABALAR GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?

Haziran ayının ilk haftasını geride bırakırken, aile bağlarını güçlendiren bu özel döneme dair geri sayım başladı. Dünyada ve Türkiye'de ortak zaman diliminde kutlanan anlamlı günün 2026 yılı takvimi belirlendi. Babalar Günü tarihi ve hikayesi ile bu ayın en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

2026 BABALAR GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?

BABALAR GÜNÜ 2026 YILINDA AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?

Her yıl dünya genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan bu anlamlı gün, sabit bir takvim gününe sahip değildir. Bu nedenle her sene "Ayın kaçı?" sorusu popülerlik kazanır. Geleneksel hesaplamalara göre kutlamalar, Haziran ayının üçüncü pazar günü gerçekleştirilmektedir.

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2026 BABALAR GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?

2026 yılı takvim yaprakları incelendiğinde ise merakla beklenen bu özel günün 21 Haziran Pazar tarihine denk geldiği görülmektedir.

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2026 BABALAR GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?

DÜNYADA BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bu özel günün tarihsel kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmaktadır. Dokuz çocuklu bir gazi babanın kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da onurlandırılması gerektiğine inanarak büyük bir kampanya başlattı.

2026 BABALAR GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM! Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında?

İlk olarak 1910 yılında yerel olarak kutlanan bu anlamlı an, 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın resmi kararnamesiyle küresel ve yasal bir kimlik kazandı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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