2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet takvimi ile bayram tatili tarihleri

Mart ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde tatil planları hız kazandı. Seyahat ve aile ziyaretlerini organize etmek isteyenler, resmi takvimde yer alan tarihleri merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte bayramın başlangıç, arefe ve bitiş tarihleri netlik kazandı.