Haberler
Yaşam
2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet takvimi ile bayram tatili tarihleri
Giriş Tarihi: 28.02.2026 08:41
2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet takvimi ile bayram tatili tarihleri
Ramazan ayının ardından coşkuyla karşılanacak Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Çalışanlar ve öğrenciler, bayramın hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini araştırıyor. 2026 yılı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı.