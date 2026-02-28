Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Diyanet takvimi ile bayram tatili tarihleri
Giriş Tarihi: 28.02.2026 08:41

Ramazan ayının ardından coşkuyla karşılanacak Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Çalışanlar ve öğrenciler, bayramın hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini araştırıyor. 2026 yılı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı tarihleri açıklandı.

Mart ayında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde tatil planları hız kazandı. Seyahat ve aile ziyaretlerini organize etmek isteyenler, resmi takvimde yer alan tarihleri merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte bayramın başlangıç, arefe ve bitiş tarihleri netlik kazandı.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.

İşte bayram günleri;

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arife günü ise 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, kısa ama keyifli bir mola imkanı sunarken; gözler 16-17-18 Mart tarihlerinin tatil ilan edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.

Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça habere eklenecektir.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

