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Haberler Yaşam 21 Aralık en uzun gece ne zaman ve hangi gün? 21 Aralık 2021 Kış gündönümü (En uzun gece) ne zaman ve nedir?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 15:49

21 Aralık en uzun gece ne zaman ve hangi gün? 21 Aralık 2021 Kış gündönümü (En uzun gece) ne zaman ve nedir?

Kış gündönümü olarak bilinen 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak da bilinen tarihle beraber Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte "21 Aralık en uzun gece hangi gün, kış gündönümü ne zaman ve nedir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu tarihte Dünyanın güneşe karşı konumu ve şekli nedeni ile 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanıyor. Peki, 21 Aralık en uzun gece hangi gün, kış gündönümü ne zaman ve nedir? İşte detaylar...

21 Aralık en uzun gece ne zaman ve hangi gün? 21 Aralık 2021 Kış gündönümü En uzun gece ne zaman ve nedir?

21 Aralık en uzun gece (Kış gündönümü) öncesi araştırmalar hız kazandı. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılırken öte yandan Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak da bilinmektedir. "21 Aralık en uzun gece hangi gün, kış gündönümü ne zaman ve nedir?" soruları şimdiden yanıt aramaya başladı. Bu günle beraber günler uzamaya geceler ise kısalmaya başlıyor. İşte 21 Aralık en uzun gece (Kış gündönümü) hakkında merak edilen tüm detaylar...

21 Aralık en uzun gece ne zaman ve hangi gün? 21 Aralık 2021 Kış gündönümü En uzun gece ne zaman ve nedir?

EN UZUN GECE HANGİ GÜNDÜR?

Sanılanın aksine gün dönümleri sabit bir günde değildir. Gün dönümü tarihleri yıllara ve ülkenin yerel saatine göre değişebilir. Kuzey yarıkürede kış gün dönünü genel olarak 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Ancak yılına göre 20, 22 hatta 23 Aralık da olabilir.

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21 Aralık en uzun gece ne zaman ve hangi gün? 21 Aralık 2021 Kış gündönümü En uzun gece ne zaman ve nedir?

En uzun gecenin farklı tarihlere denk gelmesinin nedeni takvim sistemi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresi arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Gökbilimde Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre yani 1 yıl 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir. Ancak Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan takvime göre takvim artık yıl haricinde tam olarak 365 gündür. Aradaki bu saat farkından dolayı gündönümlerinin denk geldiği gün de yıldan yıla 365 günlük takvimin farklı bir gününe denk gelmektedir.

21 Aralık en uzun gece ne zaman ve hangi gün? 21 Aralık 2021 Kış gündönümü En uzun gece ne zaman ve nedir?

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış Gündönümü'nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP'TA YAŞANACAK

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ş ışıklarının dik geldiği 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

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