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Haberler Yaşam 21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 01:02 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 01:02

21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

21 Mart gündüz ve gece eşitliği olarak bilinen İlkbahar ekinoksunun yaşandığı tarihtir. Her yıl 21 Mart'ta ülkemizde ve pek çok coğrafyada kutlanan Nevruz Bayramı da bu olaydan dolayı ortaya çıkmıştır. Bu konunun detaylarını merak eden pek çok kişi 21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır sorusuyla araştırma yapıyor. 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte konunun detayları…

21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

Baharın gelişini kutlamak üzere Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu coğrafyasında kutlanan Nevruz Bayramı 21 Mart'a tekabül etmektedir. Bu tarihin aynı zamanda ilkbahar ekinoksu olarak adlandırılması bu tarihi eşsiz kılmaktadır. Peki 21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? Bu tarihin önemi ve Nevruz Bayramı'nın kutlanma sebebi merak ediliyor. 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi? İşte Nevruz hakkında merak edilenlerin yanıtı…

21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

21 MART NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

21 Mart 2022 Pazartesi günü Nevruz Bayramı olarak kutlanır ve aynı zamanda ilkbahar ekinoksu olarak adlandırılır.

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21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUR?

1 - Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

3 - Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

6 - Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

8 - Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

10 - Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.

21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

NEVRUZ NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan Pers kökenli bu şenliği, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir. 28 Eylül – 2 Ekim 2009 arasında Abu Dhabi'de hükümetler arası toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu, nevruzu Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi 'ne dahil etmiştir. 2010'dan başlayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz Bayramı" olarak kabul etmektedir.

21 MART NEVRUZ BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

21 Mart resmi tatiller arasında yer almıyor.

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