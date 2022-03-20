21 Mart nedir, ne günü ve ilkbahar ekinoksu neden kutlanır? 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.