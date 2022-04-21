Haberler Yaşam 22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 16:18

22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesine denk gelen 22 Nisan tarihinin tatil mi yarım gün mü olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sene Cumartesi gününe denk gelen 23 Nisan öncesindeki günün hafta içi olmasından dolayı "22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?" sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya ara veriliyor. Peki; 22 Nisan tatil mi tam gün mü? 22 Nisan okullar tatil mi yarım gün mü? İşte bilgiler.