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Haberler Yaşam 22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 16:18

22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesine denk gelen 22 Nisan tarihinin tatil mi yarım gün mü olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sene Cumartesi gününe denk gelen 23 Nisan öncesindeki günün hafta içi olmasından dolayı "22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?" sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya ara veriliyor. Peki; 22 Nisan tatil mi tam gün mü? 22 Nisan okullar tatil mi yarım gün mü? İşte bilgiler.

22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor. Bu tarihin öncesindeki 22 Nisan Cuma gününün hafta içi olmasından dolayı "22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?" sorularına yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; her yılın başında resmi tatiller takvimi ile dini günler takvimi belli oluyor. Peki; 22 Nisan okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

22 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. 22 Nisan ise tatil veya yarım gün olmayacak.

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22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2022 Cuma günü yarım gün tatil değil.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

İŞTE RESMİ TATİLLER

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

22 Nisan Cuma okullar tatil mi yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi tam gün mü?

B) Dini bayramlar şunlardır:

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

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