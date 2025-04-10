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22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
15:25
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışının yıl dönümü olan ve çocuklara armağan edilen bu özel günde etkinliklere katılmak veya tatili değerlendirmek isteyenler soruyor: 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?