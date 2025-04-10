22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 günlük bir resmi tatili kapsıyor. Bazı bayramlarda olduğu üzere bir gün öncesi yarım gün olarak değerlendirilmeyecek. Buna göre okullar ve resmi kurumlarda normal çalışma düzeni sürdürülecek.