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Haberler Yaşam 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:25

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışının yıl dönümü olan ve çocuklara armağan edilen bu özel günde etkinliklere katılmak veya tatili değerlendirmek isteyenler soruyor: 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde

23 Nisan'da okullar tatil olacak mı, hangi güne denk geliyor gibi sorular nisan ayıyla birlikte gündemde. Çalışanların ve öğrencilerin gündemindeki yerini alan bu soruyla birlikte resmi tatil günleri kontrol ediliyor ve tatil planları çıkarılıyor. Peki; 22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi?

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 günlük bir resmi tatili kapsıyor. Bazı bayramlarda olduğu üzere bir gün öncesi yarım gün olarak değerlendirilmeyecek. Buna göre okullar ve resmi kurumlarda normal çalışma düzeni sürdürülecek.

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22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının kutlandığı ve çocuklara armağan edilen bu özel gün her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Buna göre kamu çalışanları işe 1 günlük ara verecek.

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan günü ders anlamında okullar tatil olacak. Resmi kurumlar da bayram dolayısıyla çalışmalarına ara verecek.

22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili gündemde