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Haberler Yaşam 22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:49

22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

Karaman'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Arife Korkmaz'ın (22) alınan sağ böbreği 16 yıldır böbrek rahatsızlığı çeken Konyalı İsmail Karaduman'a (44) nakledildi. Arife'nin kendisine yeni bir hayat bahşettiğini söyleyen Karaduman, "16 yıldır acılar yaşadım. İşimden gücümden oldum. Ama 22 yaşındaki bir evladımız benimle birlikte 4 kişiye yeni bir can verdi. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Ne olur kimse organlarını bağışlamaktan çekinmesin" dedi...

TOLGA YANIK
22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

Karaman- Mersin karayolunun 3'üncü kilometresinde 27 Mart tarihinde meydana gelen kazada, motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Arife Korkmaz'ın beyin ölümünü gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Arife'nin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, sol böbreği Konya Başkent Hastanesi'ne, sağ böbreği Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise İstanbul'a Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

'16 YIL SONRA ACILARI DİNDİ'
Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesinde yaşayan 44 yaşındaki uzun yol şoförü 2 çocuk babası İsmail Karaduman, kalbi delik olarak dünyaya geldi. Askerlik döneminde operasyon geçiren Karaduman, yıllar sonra enfeksiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği yaşamaya başladı. 16 yıldır diyalize giren Karaduman son iki yıldır Ramazan aylarında organ nakli için hastaneye çağrılsa da dokular uyuşmadığı için bu nakil gerçekleşmedi. Bu yıl yine Ramazan ayında yeniden hastaneye çağrılan Karaduman mutlu haberi aldı. Arife'nin sağ böbreği, 1 Nisan günü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen başarı operasyonla İsmail Karaduman'a nakledildi.

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22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

'AİLESİ ARİFE'Yİ KAYBETTİ AMA 4 TANE CAN KAZANDILAR'
Taburcu olmaya hazırlanan İsmail Karaduman, "Sağlığımızın kıymetini bilelim. Vatandaşlarımız nakilden hiç korkmasın. Can tatlı, nefes almak çok güzel. Arife kızımızın ailesinden de Allah razı olsun. Onlar bir can kaybetti ama 4 tane can kazandılar. Bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Benim üzerimde çok emeği var. Allah ondan da razı olsun" dedi.

22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

Genel Cerrah Prof. Dr. Süleyman Şakir Tavlı, "Hastamızın operasyonu gayet başarılı geçti. Şuan için sağlık durumu da gayet iyi. Birkaç güne kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz.

22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

Maalesef organ bağışı konusunda ülkemiz ön saflarda değil. Bizim isteğimiz kadavradan nakillerin artması. Canlıdan nakillerin azalması.

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