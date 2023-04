22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

'AİLESİ ARİFE'Yİ KAYBETTİ AMA 4 TANE CAN KAZANDILAR'

Taburcu olmaya hazırlanan İsmail Karaduman, "Sağlığımızın kıymetini bilelim. Vatandaşlarımız nakilden hiç korkmasın. Can tatlı, nefes almak çok güzel. Arife kızımızın ailesinden de Allah razı olsun. Onlar bir can kaybetti ama 4 tane can kazandılar. Bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Benim üzerimde çok emeği var. Allah ondan da razı olsun" dedi.