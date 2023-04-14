22 yaşındaki Arife Korkmaz herkesi ağlattı: Ailesi bir can kaybetti 4 can kazandı!

Karaman'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Arife Korkmaz'ın (22) alınan sağ böbreği 16 yıldır böbrek rahatsızlığı çeken Konyalı İsmail Karaduman'a (44) nakledildi. Arife'nin kendisine yeni bir hayat bahşettiğini söyleyen Karaduman, "16 yıldır acılar yaşadım. İşimden gücümden oldum. Ama 22 yaşındaki bir evladımız benimle birlikte 4 kişiye yeni bir can verdi. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Ne olur kimse organlarını bağışlamaktan çekinmesin" dedi...