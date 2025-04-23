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Haberler Yaşam 23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan'da bankaların mesai takvimi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:43

23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan'da bankaların mesai takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankacılık işlemleriyle ilgili sorular gündeme geldi. Özellikle EFT, havale ve şube işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu ve özel bankaların 23 Nisan'da hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, para transferi yapılabilir mi? İşte, detaylar...

23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan’da bankaların mesai takvimi

Resmi tatillerde bankaların çalışma düzeni değiştiği için 23 Nisan'da işlem yapmak isteyenler dikkat kesildi. Hem kamu hem de özel bankalar üzerinden havale, EFT ve diğer işlemlerini gerçekleştirmeyi planlayan vatandaşlar, şubelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılabiliyor mu?

23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan’da bankaların mesai takvimi

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 24 Nisan Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

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23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan’da bankaların mesai takvimi

23 NİSAN'DA EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU?

EFT'ler ise farklı bankalar arasında yapıldığından para transferleri bankalar açıldıktan sonra aktarılacak. Müşteriler, FAST yönetimiyle resmi tatillerde de transfer yapabilecek.

23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan’da bankaların mesai takvimi

BORSALAR KAPALI OLACAK!

Borsa İstanbul'da bankalara göre çalıştığından 23 Nisan'da kapalı olacak.

23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan’da bankaların mesai takvimi