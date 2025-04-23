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23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan'da bankaların mesai takvimi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
07:43
23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan'da bankaların mesai takvimi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankacılık işlemleriyle ilgili sorular gündeme geldi. Özellikle EFT, havale ve şube işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu ve özel bankaların 23 Nisan'da hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, para transferi yapılabilir mi? İşte, detaylar...