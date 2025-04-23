23 Nisan bankalar açık mı, EFT ve havale yapılıyor mu? İşte, 23 Nisan’da bankaların mesai takvimi

Resmi tatillerde bankaların çalışma düzeni değiştiği için 23 Nisan'da işlem yapmak isteyenler dikkat kesildi. Hem kamu hem de özel bankalar üzerinden havale, EFT ve diğer işlemlerini gerçekleştirmeyi planlayan vatandaşlar, şubelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılabiliyor mu?