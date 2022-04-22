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Haberler Yaşam 23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan ne zaman ilan edildi, resmi tatil oldu?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 14:07

23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan ne zaman ilan edildi, resmi tatil oldu?

2022 resmi tatil günleri içerisinde yer alan 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu takvimde yerini alıyor. Bu noktada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama sebebi de gündemdeki yerini aldı. Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel gün çeşitli etkinliklerle yıllardır kutlanıyor. Bununla birlikte '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?' sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan ne zaman ilan edildi ve resmi tatil oldu? 23 Nisan neden kutlanır, nedir? İşte 23 Nisan kutlama nedeni…

23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan ne zaman ilan edildi, resmi tatil oldu?

23 Nisan her yıl birbirinden renkli kutlamalara şahitlik ediyor. Atatürk tarafından adı verilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, önemini sadece çocuklara armağan edilen bir gün olmasından almıyor. Aynı zamanda tarihte önemli bir yıldönümüne denk gelen 23 Nisan resmi tatil olarak sayılıyor. Bu noktada '23 Nisan ne zaman ilan edildi?' sorusu yanıt arıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama sebebi çocuklarla birlikte Türkiye tarihi için oldukça önemli bir noktada. Peki, 23 Nisan ne zaman resmi tatil oldu? 23 Nisan neden kutlanır, nedir, ne oldu? İşte 23 Nisan hakkında merak edilenler…

23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan ne zaman ilan edildi, resmi tatil oldu?

23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli bayramları arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama sebebi 1920'de gerçekleşen olayla açıklanıyor.

1920 yılında Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu özel gün ardından Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle bu özel günün ismini "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirdi.

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23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan ne zaman ilan edildi, resmi tatil oldu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TBMM'nin açılışının ilk yılından itibaren kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır.

Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayramlarken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı katılmıştır.

23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan ne zaman ilan edildi, resmi tatil oldu?

23 NİSAN NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması sebebiyle kutlanmaktadır. 23 Nisan 1920 tarihinde Atatürk önderliğinde kurulan TBMM işleyişe başlamasının ardından Çocuk Bayramı olarak daha sonra ilan edilmiştir.

23 Nisan neden kutlanır? 23 Nisan ne zaman ilan edildi, resmi tatil oldu?

Bu özel gün TMBB açılışı dışında Çocuk Bayramı olarak gelişmiş ve Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.