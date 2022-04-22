23 Nisan her yıl birbirinden renkli kutlamalara şahitlik ediyor. Atatürk tarafından adı verilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, önemini sadece çocuklara armağan edilen bir gün olmasından almıyor. Aynı zamanda tarihte önemli bir yıldönümüne denk gelen 23 Nisan resmi tatil olarak sayılıyor. Bu noktada '23 Nisan ne zaman ilan edildi?' sorusu yanıt arıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama sebebi çocuklarla birlikte Türkiye tarihi için oldukça önemli bir noktada. Peki, 23 Nisan ne zaman resmi tatil oldu? 23 Nisan neden kutlanır, nedir, ne oldu? İşte 23 Nisan hakkında merak edilenler…