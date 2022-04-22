2022 resmi tatil günleri içerisinde yer alan 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bu takvimde yerini alıyor. Bu noktada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama sebebi de gündemdeki yerini aldı. Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel gün çeşitli etkinliklerle yıllardır kutlanıyor. Bununla birlikte '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne zaman ilan edildi?' sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan ne zaman ilan edildi ve resmi tatil oldu? 23 Nisan neden kutlanır, nedir? İşte 23 Nisan kutlama nedeni…