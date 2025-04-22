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23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
15:37
23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede coşkuyla karşılanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan bu tarih Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Her yıl ülkede çeşitli törenlerle kutlanan bu anlamlı günde Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan özel sözleri ve resimleri araştırılıyor. İşte, 23 Nisan özel Atatürk'ün sözleri!