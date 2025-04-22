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Haberler Yaşam 23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 15:37

23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede coşkuyla karşılanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan bu tarih Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Her yıl ülkede çeşitli törenlerle kutlanan bu anlamlı günde Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan özel sözleri ve resimleri araştırılıyor. İşte, 23 Nisan özel Atatürk'ün sözleri!

23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!

Çocuk Bayramı olarak 1927 yılında ilk kez kutlanan 23 Nisan, her yıl aynı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu paylaşmak isteyen kişiler Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan sözleri ve resimlerini araştırıyor. İşte, 23 Nisan özel Atatürk'ün çocuklar hakkında söylediği sözler...

23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!

ATATÜRK'ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk

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23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!

"23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." M. K. Atatürk

23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Mustafa Kemal Atatürk

23 NİSAN ÖZEL ATATÜRK SÖZLERİ VE RESİMLERİ | Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan sözleri ve resimleri!

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğretimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak Türkiye'nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." M. K. Atatürk