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23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
14:23
23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihi değerlendirmek isteyen öğrenciler ve veliler 23 Nisan tatil mi sorularına yanıt ararken, aynı zamanda 22 Nisan'ın da tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan resmi tatil mi? İşte, detaylar...