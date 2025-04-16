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Haberler Yaşam 23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:23

23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihi değerlendirmek isteyen öğrenciler ve veliler 23 Nisan tatil mi sorularına yanıt ararken, aynı zamanda 22 Nisan'ın da tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan resmi tatil mi? İşte, detaylar...

23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

Her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl çarşamba günü ülkenin dört bir yanında kutlanacak. Coşkuyla karşılanacak olan 23 Nisan için tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi ile 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar...

23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Milli bayram günlerinden biri olan 23 Nisan, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta olup, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, 23 Nisan'da kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve noterler kapalı olacak. Ayrıca, özel sektör çalışanları için de resmi tatil uygulaması geçerli olacak.

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23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2025 Salı günü resmi tatil değil. Bu nedenle öğrenciler okulda eğitim görecekken, çalışanlar da iş yerlerinde olacak.

23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan anlamlı bir gündür.

23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu tarih, milli egemenliğin halk iradesine bırakıldığını simgeler. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.

23 Nisan resmi tatil mi? 2025 Resmi tatiller takvimi belli oldu! 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü sadece bir siyasi dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara adanmış bir bayram olarak ilan etmiştir.