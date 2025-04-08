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Haberler Yaşam 23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:31

23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!

Nisan ayının gelişiyle birlikte yeni ayın özel günleri ve resmi tatil günleri takip edilmeye başladı. Çalışanların ve öğrencilerin odaklandığı ilk tarih 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak. 23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 23 Nisan okullar tatil mi, özel ve resmi kurumlar açık mı olacak?

23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!

23 Nisan resmi tatil mi 2025 yılı takviminde sorgulanıyor. İş yerlerinde tatili değerlendirmek isteyen çalışanlar veya okula gidip gitmeyeceğini öğrenecek öğrenciler için bayram araştırmaları hız kazandı. Öte yandan bu özel günün hafta içine denk gelip gelmediği de merak konusu. Peki, 23 Nisan okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor, yarım gün mü?

23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının kutlandığı ve çocuklara armağan edilen bu özel gün her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Buna göre kamu çalışanları işe 1 günlük ara verecek.

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23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan günü ders anlamında okullar tatil olacak. Resmi kurumlar da bayram dolayısıyla çalışmalarına ara verecek.

23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 günlük bir resmi tatili kapsıyor. Bazı bayramlarda olduğu üzere bir gün öncesi yarım gün olarak değerlendirilmeyecek. Buna göre okullar ve resmi kurumlarda normal çalışma düzeni sürdürülecek.

23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!