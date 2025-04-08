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23 Nisan resmi tatil mi, okul var mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil takviminde sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
10:31
Nisan ayının gelişiyle birlikte yeni ayın özel günleri ve resmi tatil günleri takip edilmeye başladı. Çalışanların ve öğrencilerin odaklandığı ilk tarih 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak. 23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; 23 Nisan okullar tatil mi, özel ve resmi kurumlar açık mı olacak?