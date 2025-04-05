23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!

23 Nisan resmi tatil mi ve okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Bu özel günde çeşitli etkinliklere katılmak isteyenler ve bu tarihi değerlendirmek isteyenler 2025 yılına ait resmi günleri takip ediyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi?