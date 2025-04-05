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23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
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23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nisan ayının gelişiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Günün anlam ve önemi ile birlikte tarihin resmi tatiller arasında değerlendirilip değerlendirilmediği merak konusu. 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler araştıranların başında geliyor. Peki; 23 Nisan okullar tatil mi olacak?