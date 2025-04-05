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Haberler Yaşam 23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 00:21 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 00:24

23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nisan ayının gelişiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Günün anlam ve önemi ile birlikte tarihin resmi tatiller arasında değerlendirilip değerlendirilmediği merak konusu. 23 Nisan resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler araştıranların başında geliyor. Peki; 23 Nisan okullar tatil mi olacak?

23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!

23 Nisan resmi tatil mi ve okullar tatil olacak mı merak ediliyor. Bu özel günde çeşitli etkinliklere katılmak isteyenler ve bu tarihi değerlendirmek isteyenler 2025 yılına ait resmi günleri takip ediyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2025 yılında çarşamba gününe denk geliyor.

Bayram günü resmi tatil günleri arasında yer alıyor.

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23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!

23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan günü okullar tatil olacak. Ayrıca bankalar gibi çeşitli hizmet alanlarında da resmi tatil dolayısıyla normal çalışma düzenine ara verilecek.

23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ANLAMI VE ÖNEMİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da kutlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram,[9] Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır.

23 Nisan günü, Türkiye'de ve KKTC'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır.

23 Nisan resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gündemde!

Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlayan süreç yine Mustafa Kemal Paşa'nın 21 Nisan'daki genelgesiyle meclisin açılacağı tarihin ilan edilmesiyle resmiyet kazandı.