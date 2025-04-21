23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şiirler

23 NİSAN ŞİİRLERİ

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.



Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.



Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.



Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk



M. Macit TAŞ