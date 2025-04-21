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Haberler Yaşam 23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
Giriş Tarihi: 21.04.2025 22:02 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 22:02

23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, öğrenciler şiir araştırmalarına hız verdi. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve gururla kutlanmaya hazırlanıyor. Milli birlik ve bağımsızlık ruhunu yansıtan 23 Nisan, törenlerde, etkinliklerde ve sosyal medyada şiirlerle anlam buluyor. İlkokuldan ortaokula kadar farklı sınıf düzeylerinde 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık anlamlı, duygu yüklü şiir örnekleri hem törenlerde okunacak hem de çocukların bayram coşkusunu kelimelere dökecek. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şiirler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, kutlama hazırlıkları tüm yurtta hız kazandı. Bayraklarla süslenen sokaklar ve okul etkinlikleriyle birlikte, anlam dolu şiirler de bu özel günün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bayram coşkusunu şiirlerle yaşatmak isteyen öğrenciler, farklı kıtalarda hazırlanmış 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladı. İşte, 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık şiir örnekleri…

23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şiirler

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

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23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şiirler

23 NİSAN ŞİİRLERİ

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne
Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü
Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken
Bulut olur,
Gökkuşağı olur
Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Pırıl pırıl saydam kanatlı
Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken
23 Nisanlarda
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca
Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk

M. Macit TAŞ

23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şiirler

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şiirler

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN