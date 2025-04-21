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23 Nisan Şiirleri 2025 | Kısa, yeni, farklı, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şiirler
Giriş Tarihi: 21.04.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
22:02
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, öğrenciler şiir araştırmalarına hız verdi. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve gururla kutlanmaya hazırlanıyor. Milli birlik ve bağımsızlık ruhunu yansıtan 23 Nisan, törenlerde, etkinliklerde ve sosyal medyada şiirlerle anlam buluyor. İlkokuldan ortaokula kadar farklı sınıf düzeylerinde 2, 3, 4, 5 ve 6 kıtalık anlamlı, duygu yüklü şiir örnekleri hem törenlerde okunacak hem de çocukların bayram coşkusunu kelimelere dökecek. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri