Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 16:51

şiirleri! En güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık şiirleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yılından bu yana ülkemizde kutlanmaya başlanan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen milli bayramın yaklaşmasıyla beraber en güzel, kısa, uzun, 2,4,6,8 kıtalık şiirleri araştırma konusu haline geldi. Bu özel günün anlam ve önemini yansıtan dizeler birçok şair tarafından kaleme alınırken özellikle ilkokul öğrencileri şimdiden konuya yönelik sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan, şiirleri ile beraber büyük bir coşkuyla kutlanacak. İşte en güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık şiirleri…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri!

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene de evlerde kutlanacağı öngörülen yaklaşırken şiirleri milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Ulu Önder Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün öncesi 2-4-6 kıtalık İlkokul, lise öğrencileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu başlık altında en güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık şiirlerine ulaşabilirsiniz…

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşıyan ve çocuklara armağan edilen bu kutlu günün 101. Yıl dönümü her sene olduğu gibi ülke çapında coşkuyla kutlanacak.

İşte 2,4,6,8 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri!

23 NİSAN

Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
yoktur.

Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri!

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,
Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.
Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,
Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,
Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.
Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,
Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.
Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.
Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,
Kendi günümüz saydık, yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,
İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.
Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,
Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,
Kalmamalı en ufak bir tasamız,
Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,
Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri!

3 Kıtalık 23 Nisan Şiiri

Gelin çocuklar gelin!
Bayramımız var bugün.
için,
Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,
Şarkılar söyleyelim,
Ellerimizde bayrak,
Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının
Büyük insanlarıyız,
Üstünde bu vatanın
Hür, mesut ve kaygısız
Daima yaşayacağız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! En güzel, kısa, uzun ve 2,4,6,8 kıtalık 23 Nisan şiirleri!

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,
Geliyor her yandan Nisan kokusu.
Sevinçten deliye dönmüş her yuva,
Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,
Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.
Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,
Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,
Yerlerinde bile duramıyorlar.
Hepsinin elleri çifte bayraklı,
Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,
Yanıyor Atatürk içimizde bak!
Atatürk, bu kara günü ak eden,
Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.
Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.
Havanın bile bir coşkun hali var,
Her yönden geliyor nisan kokusu.

SON DAKİKA