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Haberler Yaşam 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:38

23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok vatandaş, noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Resmi dairelerin kapalı olacağı bu özel günde, işlem yapmak isteyen vatandaşlar "23 Nisan'da noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle tapu, vekaletname ya da diğer resmi belgelerle ilgili işlemlerini planlayan kişiler, noterlerin çalışma saatleriyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı olacak?

23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde birçok şehirde kutlamalar ve etkinlikler düzenlenirken, resmi işlemleri olan vatandaşlar ise noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noter işlemleri ne zaman yapılabilir? İşte merak edilenler...

23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu özel günde noterler kapalı olacak. Ancak vatandaşların acil işlemleri için bazı nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.

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23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor

NOTERLER SAAT KAÇA KAADAR HİZMET VERİYOR?

Noterler, resmi işlemlerin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli kurumlardır. Genel olarak noterler, hafta içi her gün sabah saat 09.00'da hizmet vermeye başlar ve akşam 17.00'ye kadar işlemleri kabul eder. Bu saatler, Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standart mesai saatleridir.

23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor

23 NİSAN'DA NERELER KAPALI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.

23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor
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