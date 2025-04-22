23 Nisan’da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı günde birçok şehirde kutlamalar ve etkinlikler düzenlenirken, resmi işlemleri olan vatandaşlar ise noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noter işlemleri ne zaman yapılabilir? İşte merak edilenler...