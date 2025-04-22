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23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:38
23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba noterlerin mesai saatleri sorgulanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle birçok vatandaş, noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Resmi dairelerin kapalı olacağı bu özel günde, işlem yapmak isteyen vatandaşlar "23 Nisan'da noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle tapu, vekaletname ya da diğer resmi belgelerle ilgili işlemlerini planlayan kişiler, noterlerin çalışma saatleriyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı olacak?