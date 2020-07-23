23 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Perşembe günleri çekilişini yaptığı Süper Loto oyununun 666. hafta şanslı numaraları 23 Temmuz 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte 23 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…