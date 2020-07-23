Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 23 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

23 Temmuz sonuçları belli oldu! Süper Loto çekiliş sonuçları BURADA

İdaresi (MPİ) tarafından Perşembe günleri çekilişini yaptığı oyununun 666. hafta şanslı numaraları 23 Temmuz 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 23.07.2020 21:37 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 04:01
23 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin ( İdaresi) her Perşembe günleri çekilişini düzenlediği Loto'nun 666. hafta çekiliş sonuçları bugün (23 Temmuz 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 666. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Süper Loto 23 Temmuz çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 666. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;

23 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 666. hafta Süper Loto sonuçları: 8 - 10 - 15 - 47 - 16 - 17

23 TEMMUZ SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

oyununda bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

23 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SON DAKİKA