Haberler Yaşam 25 Mayıs hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? 25 Mayıs 2026 sağlık ocakları ve poliklinikler açık mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2026 14:47

25 Mayıs hastaneler açık mı sorusu, Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılmasının ardından milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Kamu kurumlarında başlayan idari izin uygulaması sebebiyle sağlık ocakları ve polikliniklerin güncel çalışma durumu merak ediliyor. Pazartesi günü hastanelerin randevulu muayene, reçete ve test işlemleri için hizmet verip vermeyeceği gündemde.

Kurban Bayramı öncesindeki ilk iş günü olan 25 Mayıs 2026 Pazartesi, resmi tatil statüsünde bulunmadığı için vatandaşların konuyla ilgili pek çok sorusu var. Ülke genelindeki devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve poliklinikler normal mesai düzeninde hastalarını kabul etmeye devam edecek mi merak konusu.

25 MAYIS HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı tatilinin idari izinle birleşmesiyle birlikte gözler sağlık kuruluşlarına çevrildi. 25 Mayıs Pazartesi günü resmi bir tatil günü değildir. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan idari izin kararı devlet memurlarını kapsasa da, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına devlet hastanelerindeki genel işleyiş devam etmesi bekleniyor.

25 MAYIS SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

Mahallelerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) üzerinden sağlık hizmeti almak, ilaç yazdırmak veya aşı yaptırmak isteyenler için kapılar açık olması beklenenler arasında.

26 MAYIS AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA SAĞLIK KURULUŞLARI AÇIK OLACAK MI?

Sağlık kuruluşlarında işleyiş, 26 Mayıs Salı (Arefe günü) itibarıyla değişecektir. Arefe günü saat 13:00'ten sonra resmi tatil başladığı için hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları öğleden sonra hizmet vermeyi durduracaktır. 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ise poliklinikler ile aile hekimlikleri tamamen kapalı olacak, sağlık hizmetleri yalnızca hastanelerin acil servis birimleri üzerinden yürütülecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

