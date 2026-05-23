Haberler Yaşam 25 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu? 2026 Kurban Bayramı Aras, Yurtiçi, PTT, DHL dağıtım durumu
Giriş Tarihi: 23.05.2026 14:25

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken kargo gönderimi yapacak ya da teslimat bekleyen vatandaşlar "25 Mayıs Pazartesi kargolar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil kapsamında 9 günlük bayram süreci başlarken, kargo firmalarının çalışma durumu merak ediliyor. İşte Aras, Yurtiçi, DHLve PTT Kargo çalışma durumu...

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken resmi tatil takvimiyle birlikte kargo firmalarının çalışma durumu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre arefe günü 26 Mayıs Salı, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba olarak belirlenmiş durumda. Bayram öncesindeki son iş günü olan 25 Mayıs Pazartesi, kargo süreçleri açısından yoğunluk yaşanan bir tarih olarak öne çıkıyor.

25 MAYIS PAZARTESİ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü tüm kargo firmaları (Aras, Yurtiçi, DHL, Sürat vb.) ve PTT Kargo normal çalışma düzeninde açık olacaktır. 2026 Kurban Bayramı resmi tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00'te (Arefe günü yarım gün) başlamaktadır. Bu nedenle 25 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamına girmediği için kargo şubeleri standart mesai saatleri içerisinde kargo kabulü ve adrese dağıtım işlemlerine kesintisiz olarak devam edecektir.

PTT 25 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri ve dağıtım hizmetlerinin 25 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı resmi tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek. Bu süreçte tüm kargo firmaları resmi tatil moduna geçeceği için şubeler kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır. Kargo firmalarında normal işleyişe 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla tamamen dönülecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

