28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi?

Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim, en kıymetli milli bayramlarımız arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa edildiği bu tarih her yıl ülkemizde milli bayram kapsamında resmi tatil olarak kutlanıyor. 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü sorusu da bu noktada cevap arıyor. İşte konuyla ilgili açıklamalar ışığında 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi sorularının yanıtı.