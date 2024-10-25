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Giriş Tarihi: 25.10.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:40

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdumuzda 1923 yılından bu yana resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu yıl Salı gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin araştırmalar arasında 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü sorusu da yer alıyor. 29 Ekim tatili kaç gün olacak diye merak eden öğrenciler, veliler, kamu ve özel sektör çalışanları konuya dair açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi? İşte detaylar.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi?

Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim, en kıymetli milli bayramlarımız arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa edildiği bu tarih her yıl ülkemizde milli bayram kapsamında resmi tatil olarak kutlanıyor. 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü sorusu da bu noktada cevap arıyor. İşte konuyla ilgili açıklamalar ışığında 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi sorularının yanıtı.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

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28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi?

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu nedenle üniversiteler de 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil.

Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025 Çarşamba

28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2024 Pazartesi okul var mı, özel sektör resmi tatil mi?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Ekim Pazartesi gününün yarım gün tatil olması sebebiyle 29 Ekim tatili 1 buçuk gündür. Ancak hafta sonu izni ile yarım gün idari/ücretli izin alınarak Cumhuriyet Bayramı tatili 4 güne çıkarılabilir.

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