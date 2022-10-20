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Haberler Yaşam 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 15:08

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sayılı günler kaldı. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların gündeminde yer alan 2022 resmi tatiller arasında Cumhuriyet Bayramı ve öncesinin olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü sorularına yanıt aramaya başladı. Dini ve milli bayramların öncesindeki günün zaman zaman tatil olarak sayılması bu noktada araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? İşte, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi sorularının yanıtları…

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı?

28 – 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Ekim ayının sonuna gelinirken öğrenciler ve çalışanlar resmi tatilleri değerlendirmek için 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aramaya başladı. Her özel gün için sorgulama yapan vatandaşlar 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil, okullar tatil mi sorularına yanıt arıyor. Yaklaşık bir hafta kala sorgulamalar hız kazandı. İşte, 28 Ekim yarım gün mü sorusunun yanıtı!

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim de yarım gün tatil olmaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

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29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı?

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okul var mı?

2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı: 23 Mart – 21 Nisan Perşembe - Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı: 28 Haziran - 1 Temmuz Çarşamba - Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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