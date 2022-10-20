28 – 29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil soruları gündemdeki yerini aldı. Ekim ayının sonuna gelinirken öğrenciler ve çalışanlar resmi tatilleri değerlendirmek için 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aramaya başladı. Her özel gün için sorgulama yapan vatandaşlar 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil, okullar tatil mi sorularına yanıt arıyor. Yaklaşık bir hafta kala sorgulamalar hız kazandı. İşte, 28 Ekim yarım gün mü sorusunun yanıtı!