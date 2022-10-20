29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sayılı günler kaldı. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların gündeminde yer alan 2022 resmi tatiller arasında Cumhuriyet Bayramı ve öncesinin olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü sorularına yanıt aramaya başladı. Dini ve milli bayramların öncesindeki günün zaman zaman tatil olarak sayılması bu noktada araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? İşte, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi sorularının yanıtları…