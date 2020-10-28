28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecan dorukta. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri ile beraber tedbirli olarak perşembe günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramına az bir süre kala, '28 Ekim yarım gün resmi tatil mi?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Öyle ki, hafta sonu ile beraber izin birleştirmesi yapmayı düşünen vatandaşların yanı sıra, devlet daireleri ile bankalarda işi olan vatandaşlar için de bu konu önem arz ediyor.

28 EKİM BUGÜN YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Bu noktada, 28 Ekim bugün resmi tatil mi sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. İşte, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, aranan soruların yanıtları;