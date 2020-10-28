Haberler
Yaşam
28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:10
Güncelleme Tarihi: 25.10.2022
09:50
28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken çeşitli konular hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği üzere, bu yıl Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Hâl böyle olunca da, '28 Ekim yarım gün resmi tatil mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, hafta sonu ile beraber izin birleştirmesi düşünen vatandaşların yanı sıra devlet daireleri ve bankaların işi olan vatandaşlar da bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 28 Ekim bugün yarım gün resmi tatil mi ve bankalar ile resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu? Detaylar haberimizde.