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Haberler Yaşam 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 09:50

28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken çeşitli konular hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği üzere, bu yıl Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. Hâl böyle olunca da, '28 Ekim yarım gün resmi tatil mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, hafta sonu ile beraber izin birleştirmesi düşünen vatandaşların yanı sıra devlet daireleri ve bankaların işi olan vatandaşlar da bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki, 28 Ekim bugün yarım gün resmi tatil mi ve bankalar ile resmi kurumlar açık mı, çalışıyor mu? Detaylar haberimizde.

28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecan dorukta. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı, bu yıl koronavirüs önlemleri ile beraber tedbirli olarak perşembe günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramına az bir süre kala, '28 Ekim yarım gün resmi tatil mi?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Öyle ki, hafta sonu ile beraber izin birleştirmesi yapmayı düşünen vatandaşların yanı sıra, devlet daireleri ile bankalarda işi olan vatandaşlar için de bu konu önem arz ediyor.

28 EKİM BUGÜN YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Bu noktada, 28 Ekim bugün resmi tatil mi sorusunun yanıtını arayanlar doğru yerdeler. İşte, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, aranan soruların yanıtları;

28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar 28 Ekim 2020 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise bankalar tam gün kapalı olacak.

28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

DEVLET DAİRELERİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır.

28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Perşembe tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim bugün resmi tatil mi? Çarşamba bugün devlet daireleri ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

28 EKİM OKULLAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün olacak.

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