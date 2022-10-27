Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: 2,3,4,5 kıtalık En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Ekim şiirleri
Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:26

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: 2,3,4,5 kıtalık En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Ekim şiirleri

Türk ulusuna Atatürk'ün armağanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl coşkuyla kutlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler 1,2,3,4,5 kıtalık 29 Ekim şiirleri için araştırma yapar ve okul kürsülerinde okur. Cumhuriyetin yegane koruyucuları olan bizler de mesajlarla sevdiklerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Özel olarak hazırladığımız haberimizde en güzel, kısa, uzun, anlamlı ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri seçeneklerine ulaşabilirsiniz. İşte 2022 yılına özel en anlamlı 29 Ekim şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: 2,3,4,5 kıtalık En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Ekim şiirleri

29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 99. yılını kutluyor. 29 Ekim şiirleri ve mesajları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı olarak kutlanılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde okunulması için provalar yapılıyor. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: 2,3,4,5 kıtalık En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Ekim şiirleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: 2,3,4,5 kıtalık En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Ekim şiirleri

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: 2,3,4,5 kıtalık En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Ekim şiirleri

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: 2,3,4,5 kıtalık En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli 29 Ekim şiirleri

CUMHURİYET

Atatürkün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüvviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti. (İshak Özlü)

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet…

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet. (Rakım ÇALAPALA)

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik; öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

SON DAKİKA